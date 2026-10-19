محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية الفرنسية تقوم على أسس قوية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تقوم على أسس قوية، مشيراً سموّه إلى الحرص على مواصلة دفعها إلى الأمام، وتعزيز الشراكة التنموية طويلة الأمد بين البلدين من أجل مستقبل أفضل لهما ولشعبيهما.

جاء ذلك في تدوينة لسموّه عقب لقائه، اليوم في أبوظبي، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وقال سموّه: «خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، بحثت وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون العلاقات التاريخية الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها بما يدعم الازدهار المشترك، إلى جانب التطورات الإقليمية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم».