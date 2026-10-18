عبدالله بن زايد يبحث أمن المنطقة مع 8 وزراء خارجية عرب وأوروبيين



بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما أجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة. وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما بحث سموه خلال اتصال هاتفي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما بحث سموه ومعالي أيمن الصفدي مجمل التطورات الراهنة في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة، آخر التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.

كما بحث سموه، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية.

وبحث سموه خلال اتصال هاتفي مع معالي إد ميليباند وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هاتفياً مع معالي سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.



