عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية بريطانيا التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي إد ميليباند وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

واستعرض سموه ومعالي إد ميليباند عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين الصديقين.