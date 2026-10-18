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أنور قرقاش: العلاقات الإماراتية السعودية عميقة وراسخة

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن العلاقات الإماراتية السعودية عميقة وراسخة وأمننا ومصيرنا مشترك، وشراكتنا من ركائز استقرار الخليج.

وقال معاليه في حسابه على منصة "إكس": "تؤكد الزيارة الناجحة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، ولقاؤه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عمق العلاقات الإماراتية السعودية ورسوخها. فأمننا ومصيرنا مشترك، وشراكتنا من ركائز استقرار الخليج وازدهاره، وحكمة القيادتين وصدق المواقف في الشدائد أبلغ رد على كل رهان بخلاف ذلك".