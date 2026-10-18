"أوقاف دبي" و"تراحم الخيرية" تفتتحان وقفا عقاريا ضمن "بنيان الخير"

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي "أوقاف دبي" بالتعاون مع مؤسسة "تراحم الخيرية" وقفا عقاريا ضمن مبادرة "بنيان الخير" التي تستهدف إنشاء أصول وقفية مستدامة تسهم في ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لاتنطبق عليها اشتراطات الخدمة الاسكانية.

حضر افتتاح الوقف محمد حسن الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والدكتور أحمد تهلك المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية وأحمد حسن ناصر مدير إدارة المشاريع والعقارات في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي وعدد من الكوادر من الجهات المشاركة.

يتمثل الوقف في فيلا سكنية بمنطقة الورقاء الرابعة بمساحة 3860 قدما مربعا بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون درهم منها 1.5 مليون قيمة الأرض و 2 مليون درهم تكاليف الإنشاء بما يضيف أصلاً وقفياً جديداً إلى منظومة الأوقاف المخصصة لخدمة المجتمع ويعزز استدامة العطاء وتحقيق المنفعة المتواصلة للفئات المستحقة.

يأتي وقف تراحم ضمن مبادرة «بنيان الخير» التي أطلقتها "أوقاف دبي" ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة "الإمارات اليوم" بموجب مذكرة تفاهم حققت مستهدفاتها بجمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وأكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن افتتاح وقف «تراحم الخيرية» يجسد أهمية الشراكات المجتمعية في تحويل العطاء إلى أصول وقفية مستدامة مشيرا إلى أن «أوقاف دبي» تواصل دعم المبادرات التي تسهم في توسيع أثر الوقف وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.

وقال إن وقف تراحم الخيرية يمثل نموذجاً عملياً لاستدامة العطاء إذ يتحول العطاء إلى أصل وقفي يستمر أثره بما يجسد جوهر الوقف في تحقيق المنفعة المتواصلة وخدمة الفئات المستحقة ونعتز بالشراكة التي تجمعنا مع مؤسسة تراحم الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة الإمارات اليوم ضمن مبادرة بنيان الخير التي تقدم نموذجاً للتكامل بين مختلف الجهات وتحويل المساهمات المجتمعية إلى مشاريع وقفية ذات أثر مستدام.

من جانبه قال أحمد حسن ناصر إن افتتاح وقف "تراحم" يأتي ترجمةً لأهداف مبادرة "بنيان الخير" إنشاء أوقاف عقارية توفر موارد مستدامة تسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز منظومة التكافل المجتمعي .. مؤكدا أن المشروع يجسد دور الوقف في خدمة المجتمع وتحقيق أثر مستدام يتجاوز الدعم المباشر إلى إيجاد موارد مستمرة للمستفيدين.

من جهته قال سعادة الدكتور أحمد تهلك إن مؤسسة تراحم الخيرية تعتمد في دعم إنشاء الأوقاف على استراتيجيات استثمار فعالة للوقف لتحقق مستهدفات رئيسية بما يحقق نتائج اقتصادية واستثمارية واجتماعية متعددة للفئات المستفيدة.

وأكد أن مبادرة " بنيان الخير" تجسد التزام المؤسسة بتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع عام الأسرة ما يعكس حرص المؤسسة على دعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس تماسكه.