دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 789 طناً

دخلت إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري خمس قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 60 شاحنة محملة بـ 789 طناً من المواد الغذائية ومواد الإيواء، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

تسهم هذه المساعدات في تلبية الاحتياجات الغذائية والإيوائية للأشقاء الفلسطينيين، ودعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناتهم في قطاع غزة.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" منذ انطلاقها 14,579 شاحنة، بحمولة إجمالية بلغت 138,030 طنا من المساعدات الإنسانية.

ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها.