طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس،أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية ، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:01.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعه 14:18 والمد الثاني 05:42 و الجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:43.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 27 85 30

دبي 37 28 70 35

الشارقة 37 27 75 35

عجمان 36 28 80 30

أم القيوين 37 26 80 25

رأس الخيمة 38 27 85 25

الفجيرة 34 29 85 45

العين 40 26 80 10

ليوا 41 25 90 15

الرويس 38 27 90 30

السلع 39 26 90 25

دلما 36 27 85 45

طنب الكبرى/ الصغرى 37 26 90 45

أبو موسى 37 26 90 50