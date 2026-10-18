أحمد بن سعيد: «دييز» تواصل النمو ومواكبة تحولات التجارة العالمية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن النتائج التي حققتها "دييز" خلال النصف الأول من عام 2026 دليل على قدرة المنظومة الاقتصادية التابعة لسلطة دييز على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها حركة التجارة العالمية مستفيدة من تكامل مناطقها الاقتصادية وبنيتها التحتية واللوجستية المتقدمة، بما يواكب التحولات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس": "تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، عبر منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة تربط اقتصادات العالم، وتمكّن الشركات من التوسّع في الأسواق الدولية، وتفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال".

وأضاف سموه: "وفي إنجاز جديد يعكس ثقة المستثمرين بمنظومة دبي الاقتصادية، سجّلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة أداءً قياسياً، بإجمالي تجارة غير نفطية بلغ 246 مليار درهم عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 17%، لترتفع مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية إلى نحو 16%، بما يعزّز دور مناطقنا الاقتصادية في ترسيخ ريادة دبي التجارية عالمياً".