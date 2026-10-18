"الفارس الشهم 3" تواصل دعم القطاع الصحي في غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، جهودها لدعم القطاع الصحي في غزة وتوفير الرعاية للمرضى والمصابين، من خلال المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتنقلة، وإمداد مستشفيات القطاع بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مبادرات للإجلاء الطبي والتأهيل.

واستقبل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح أكثر من 54 ألف مريض ومصاب، ضمن الاستجابة الطبية الإماراتية المتواصلة منذ انطلاق عملية "الفارس الشهم 3" في الخامس من نوفمبر 2023، مساندا المنظومة الصحية في القطاع في ظل تضرر المستشفيات وتزايد الاحتياجات العلاجية.

وشملت الجهود تسيير قوافل مساعدات طبية عبر معبر رفح، بلغت حمولتها 1903 أطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، قدمت لمستشفيات القطاع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها.

ومع خروج نحو 30 مستشفى عن الخدمة، أنشأت دولة الإمارات مركزين طبيين في جنوب القطاع وشماله، يقدمان الخدمات لنحو أربعة آلاف مريض شهريا، إلى جانب تسيير عيادة متنقلة للوصول إلى خيام النازحين وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وفي مدينة العريش المصرية، قدم المستشفى الإماراتي العائم العلاج لأكثر من 35 ألف مريض فلسطيني، فيما أسهمت عملية "الفارس الشهم 3" في إجلاء نحو ثلاثة آلاف مريض لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، تخفيفا للضغط على المرافق الصحية في القطاع.

وفي إطار جهود الوقاية ومواجهة خطر شلل الأطفال، وفرت دولة الإمارات أكثر من 600 ألف جرعة لقاح، كما دعمت العملية خدمات الطوارئ بإدخال 27 سيارة إسعاف مجهزة إلى قطاع غزة.

وامتدت المبادرات الصحية إلى تنفيذ مشروع لتوفير عشرة آلاف نظارة طبية للمحتاجين، إلى جانب مشاريع لتصنيع الأطراف الاصطناعية لنحو 203 من مبتوري الأطراف، لمساعدتهم على استعادة قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم اليومية.

وتجسد هذه الجهود استمرارية الدعم الطبي الإماراتي للأشقاء الفلسطينيين، وتكامل مساراته من الاستجابة الطارئة والعلاج إلى الوقاية والتأهيل.