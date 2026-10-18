محمد بن راشد يبحث عن صناع الأمل العرب لعام 2026

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن المجتمعات تحيا بالأمل ويستبشر الناس بالقادم الأجمل ويعيش الشباب على الأمل بمستقبل أفضل، وأنه في كل قرية ومدينة هناك أناس نذروا أنفسهم لخير البشر وصناعة الحياة والأمل لا يبحثون عن الأضواء والشهرة لكننا نبحث عنهم لتكريمهم وإظهار نبل أعمالهم وجمال قيمهم في الحياة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تحيا المجتمعات بالأمل .. ويستبشر الناس بالقادم الأجمل .. ويعيش الشباب على الأمل بمستقبل أفضل ..وفي كل قرية ومدينة هناك أناس نذروا أنفسهم لخير البشر .. وصناعة الحياة والأمل .. لا يبحثون عن الأضواء والشهرة .. لكننا نبحث عنهم .. لتكريمهم وإظهار نبل أعمالهم .. وجمال قيمهم في الحياة .دورة جديدة من صناع الأمل ..نبحث فيها عن أهل الخير .. وصانعي المعروف في المجتمعات".

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وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ولن تتوقف مسيرتنا على إلهام البشر .. وصناعة الأمل .. وتحريك المجتمعات نحو الأفضل".