«القيادة المتميزة» للدفاع المدني في دبي





حصد العميد خبير أحمد كميدش بن علوبة، مدير الإدارة العامة للمراكز في الدفاع المدني دبي، «جائزة القيادة المتميزة والتفاني في أداء الواجب»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر قادة الإطفاء والسلامة 2026 في دبي، تقديراً لجهوده المتميزة وإسهاماته في مجال الإطفاء والسلامة.

ويأتي هذا الفوز تقديراً لدوره القيادي وجهوده في تطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء الميداني، والارتقاء بمستويات الجاهزية والاستجابة للحوادث، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وترسيخ أعلى معايير الأمن والسلامة.

ويجمع مؤتمر قادة الإطفاء والسلامة نخبة من القيادات والخبراء والمختصين في قطاع الإطفاء والسلامة، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتجارب المهنية، ومناقشة سبل تطوير القدرات وتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ.

ويعكس هذا الإنجاز التزام القيادة العامة للدفاع المدني بدبي بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتقدير الكفاءات القيادية التي تقدم نماذج مشرفة في التفاني والإخلاص في أداء الواجب، بما يدعم مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة الحماية المدنية ويعزز أمن وسلامة المجتمع.