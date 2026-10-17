دبي.. فتح باب التسجيل أمام الجمهور لحضور النسخة الـ 31 من "إيسيا 2026"

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور والمهتمين لحضور النسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 6 حتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية".

وتُعد هذه النسخة الأضخم في تاريخ المؤتمر، الذي يمثل منصة عالمية تجمع الفنانين والباحثين والمبتكرين، وتتيح لهم استكشاف التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل الممارسات الإبداعية المعاصرة.

وستتنوع أجندة المؤتمر الدولي بين الكلمات الرئيسية وعروض الأوراق الأكاديمية والنقاشات المتخصصة وحوارات الفنانين، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتجارب الفنية، كما ستتضمن «قمة أرشفة فنون الوسائط الجديدة»، التي ستتناول موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية والتقنيات الناشئة والاستدامة، بما يفتح المجال أمام فهم أوسع للتحولات التي تشهدها الممارسات الفنية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. وسيقدم البرنامج الفني تشكيلة واسعة من الفعاليات التي ستقام في مواقع متعددة في دبي، ليحولها إلى مساحات يلتقي فيها الفن بالتكنولوجيا والابتكار، عبر سلسلة من المعارض والفعاليات التفاعلية والعروض الأدائية والمسرحية والجولات الإرشادية والأعمال التركيبية وعروض الأفلام والدروس المتخصصة واللقاءات المفتوحة.

وستتوزع فعاليات البرنامج على عدد 20 موقعاً، من بينها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، متحف الاتحاد، Kanvas وFoundry Gallery وARTE Museum وTODA، إلى جانب عروض الإسقاط الضوئي على قبة الوصل، كما يضم البرنامج مسار «Evolving Calligraphy, Letter Art, Typography»، الذي يتضمن «Calligraphy to Code»، ويستكشف تطور الخط والحروف وأشكال الكتابة عبر الوسائط الرقمية والتقنيات الحاسوبية، كما سيعرض المؤتمر تشكيلة من الأعمال الرقمية والغامرة والمشاريع البحثية المرتبطة بالمكان، التي تبحث في التقاطعات بين الإبداع والعلوم والتقنيات الحديثة، وتفتح أمام الجمهور مساحات متنوعة للتفاعل مع التوجهات الفنية المعاصرة، والتعرف إلى إمكانات التقنيات في ابتكار أشكال جديدة من التعبير والإبداع.

ويمكن للراغبين في حضور فعاليات المؤتمر التسجيل عبر الرابط التالي:

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