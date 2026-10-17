قرقاش: لا بديل عن التكاتف وتغليب الحكمة ونبذ التناكف

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تجاوز السفاهة والسقوط اللذين نشهدهما في المهاترات الخليجية عبر وسائل التواصل واجب علينا جميعاً، مضيفاً أنه لا بديل عن التكاتف وتغليب الحكمة ونبذ التناكف

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تجاوز السفاهة والسقوط اللذين نشهدهما في المهاترات الخليجية عبر وسائل التواصل واجب علينا جميعاً. فهذه اللغة لا تمثلنا، ولا تعبّر عن أخلاقنا وقيمنا".

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش: "نمرّ بمرحلة مفصلية تتطلب منا جميعا الوعي والمسؤولية، وقد نختلف في تقييم المواقف، لكن لا بديل عن التكاتف وتغليب الحكمة ونبذ التناكف".