حمدان بن محمد يبارك لفريق SWS Board Technology فوزه بجائزة دبي الأفعال

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لفريق " SWS Board Technology " فوزه بجائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نبارك لفريق SWS Board Technology فوزه بجائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي…من دبي، أطلق رائد الأعمال رينييه نوهرا واحدةً من أكبر عمليات تصنيع ألواح الرياضات الثلجية والمائية في العالم. واليوم، ينتج مشروع SWS Board Technology نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما تجاوزت مبيعاته 6 ملايين لوح… ألواح تُصنع في دبي، وتثق بها كبرى العلامات العالمية، ووصلت إلى الألعاب الأولمبية الشتوية وبطولات العالم، مع التزام بالحلول المستدامة من خلال تشغيل عمليات الإنتاج بالطاقة الشمسية، وتطوير حلول متكاملة لإعادة التدوير".