"الخارجية" والحرس الوطني ينفذان مهمة إسعاف جوي

نفّذت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والانقاذ التابع للحرس الوطني، مهمة إسعاف جوي، لنقل ثلاثة مواطنين إماراتيين مصابين تعرضوا لحادث سيارة أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية.

وقد أسفر الحادث عن حالتي وفاة وعدد من الإصابات.

وتم بتعاون ودعم السلطات السعودية، نقل المصابين عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في دولة الإمارات، لاستكمال العلاج بعد تلقيهم الرعاية الطبية الأولية في مستشفى الملك خالد في مدينة حائل في المملكة، بالإضافة إلى نقل جثمان المتوفين إلى أرض الوطن.

وفي هذا السياق، تعرب وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية على تعاونها الكبير ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة دولة الإمارات في الرياض، ما أسهم في إنجاح مهمة الإسعاف الجوي وضمان سلامة المواطنين المصابين وتسهيل الإجراءات لنقل الجثمانين.