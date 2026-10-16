الإمارات تدعو أمام مجلس الأمن لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وخارطة الطريق المنبثقة عنها، وشددت على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات.

وجددت دولة الإمارات دعمها لجهود الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكدت مجدداً رفضها لأي انتهاك لسيادة الأراضي السورية. كما أدانت بشدة الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.