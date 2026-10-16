شرطة دبي تنظم جلسة حوارية حول تأمين المواد الخطرة

دبي ــ البيان

نظمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، جلسة حوارية حول تأمين المواد الخطرة، وذلك في إطار الحرص على استشراف المستقبل وتعزيز الاستجابة الطارئة في التعامل مع هذه المواد بحرفية بالغة.

وشهد الجلسة العقيد أحمد سالم المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، والعقيد سيف الزعابي مدير إدارة أمن المنشآت الحيوية، وعدد من الضباط والمُختصين والمعنيين في التعامل مع المواد المتفجرة.

وأشاد العقيد أحمد سالم المنصوري بالجلسة الحوارية وما تتضمنه من محاور تهدف إلى تعزيز الجاهزية، وتحقيق الاستباقية، وتعزيز المعرفة للكوادر البشرية، واستشراف المستقبل في التعامل مع المواد الخطرة بمهنية عالية، مؤكداً أن الجلسة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنظيم الجلسات الحوارية التي تجمع المُختصين والخبراء في مكان واحد من أجل مناقشة التحديات والفرص والحلول المستقبلية في مختلف المجالات الشرطية.

وناقشت الجلسة الحوارية مجموعة من المحاور أبرزها الأمن والسلامة، والجاهزية الأمنية، والشراكات، والتحديات المستقبلية لآلية عمل نقل الشحنات وتأمين المرافق التي تحتوي على مواد خطرة، واستخدام التقنيات الذكية، وإدارة المخاطر والطوارئ، إلى جانب تصفير البيروقراطية في هذا المجال.