محمد القرقاوي: الدورة المقبلة للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية من 12 إلى 14 أكتوبر 2027

أعلن معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، أن الدورة المقبلة من "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل" ستُعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2027 في دبي.

وأكد معاليه أن "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل 2026" مثلت قصة نجاح جديدة للشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في صياغة توجهات ومسارات المستقبل، وتوحيد الرؤى والجهود لتمكين قيادات المستقبل من تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستقبلية تعود بالنفع على المجتمعات.

وقال معاليه إن الاجتماعات رسخت منصة عالمية لربط طموحات قيادات المستقبل العالمية بأولويات المستقبل، وترجمة الحوار حول المستقبل إلى مبادرات وشراكات ومسارات عمل، مشيراً إلى أن مخرجات الاجتماعات ستُشكل ركيزة في رسم ملامح أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وإثراء النقاشات العالمية برؤى تستجيب للتحولات المتسارعة، وتعزز قدرة الحكومات والمؤسسات على استباق المتغيرات وصناعة الفرص.

وأضاف أن الدورة المقبلة ستعمل على توسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز مشاركة قيادات المستقبل في تصميم الحلول للتحديات العالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، دعم الجهود التي ترسم مسارات التنمية وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.