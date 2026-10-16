المكتب الإعلامي لحكومة دبي يبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع "مجموعة شينزن الإخبارية" الصينية

بحث وفد من المكتب الإعلامي لحكومة دبي مع ممثلي مجموعة شينزن الإخبارية، إحدى المؤسسات الإعلامية الكبرى في الصين، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، وذلك على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينزن الصينية.

ويأتي اللقاء في إطار جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتطوير شبكة علاقاته مع المؤسسات الإعلامية الدولية، وبناء شراكات تدعم انفتاح دبي على العالم، وتواكب مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والإعلام، من خلال تعزيز التواصل المهني وإتاحة مساحات أوسع للتعريف بتجربتها التنموية وفرصها المستقبلية.

وتناول اللقاء تعزيز حضور دبي في وسائل الإعلام الصينية، إلى جانب التعاون في تطوير المحتوى الإعلامي وتبادل المعرفة والخبرات.

شراكات تواكب مكانة دبي

وفي هذه المناسبة أكدت هند فكري، مدير إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن بناء علاقات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية العالمية يمثل أولوية للمكتب، انطلاقاً من دور الإعلام في تعزيز المعرفة المتبادلة، وفتح قنوات للحوار والتعاون.

وقالت: "نبني علاقات إعلامية دولية مستدامة تواكب مكانة دبي وتفتح آفاقاً أوسع للتعريف بفرصها وقصص نجاحها. وقد أتاح منتدى دبي للأعمال – الصين فرصة مهمة لتعميق التواصل مع مؤسسات إعلامية مؤثرة، واستكشاف مجالات تعاون تستند إلى فهم مشترك لاهتمامات الجمهور وتطلعاته في الجانبين".

وأضافت: "ركز لقاؤنا مع مجموعة شينزن الإخبارية على فرص التعاون، وتطوير المحتوى وتبادل المواد الإعلامية والخبرات. ونتطلع إلى تحويل هذا التواصل إلى مسارات عمل مستقبلية، تسلط الضوء على التحولات والفرص الجديدة، وتقرّب التجارب والأفكار وقصص نجاح دبي إلى جمهور أوسع".

تبادل المحتوى والخبرات

وناقش الجانبان فرص الاستفادة من خبراتهما في تطوير المحتوى، وتبادل المعرفة بأساليب التأثير الإعلامي والوصول إلى الجمهور.

وضم وفد المكتب الإعلامي لحكومة دبي كلاً من هند فكري، مدير إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية، وهدى دهكوني، تنفيذي أول علاقات الاتصال، كما حضر اللقاء محمد مزاحم، مدير العلاقات العامة والاتصال في غرف دبي، وعائشة بن ثالث، مساعد مدير العلاقات العامة والاتصال في غرف دبي.

وشارك من جانب المجموعة: فلورنس صن، رئيسة تحرير صحيفة "شينزن ديلي"، و دي تشون، رئيس قسم الأخبار الاقتصادية في صحيفة "شينزن سبيشال زون ديلي"، ويو تشانغ، كبير مراسلي صحيفة "شينزن ديلي"؛ وشو مي وو، مراسلة قسم الأخبار الاقتصادية في صحيفة "شينزن سبيشال زون ديلي".

وتُعد "مجموعة شينزن الإخبارية" من المؤسسات الإعلامية الكبرى في الصين، وتدير عدداً من الصحف والمنصات الإخبارية الرقمية، من بينها صحيفة "شينزن سبيشال زون ديلي"، وصحيفة "شينزن ديلي" الصادرة باللغة الإنجليزية، بما يتيح مجالات متنوعة للتعاون والوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور.

حوار متواصل مع الإعلام الدولي

ويأتي هذا اللقاء امتداداً لسلسلة من اللقاءات التي عقدها المكتب الإعلامي لحكومة دبي مع مؤسسات إعلامية صينية بارزة خلال منتدى دبي للأعمال – الصين، شملت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، و"يي تساي" (Yicai)، ووكالة أنباء الصين، وصحيفة "Southern Metropolis Daily"، وصحيفة "Guangzhou Daily"، و"CLS"، وصحيفة "Shanghai Securities News".، و صحيفتي "جي ميان"، و"نانفانغ ديلي".

وتعكس هذه اللقاءات نهج المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام حول العالم، وتطوير علاقات مهنية طويلة الأمد تقوم على تبادل المعرفة والخبرات والوصول إلى المعلومات، بما يعزز الفهم الدولي لمسيرة دبي التنموية، ويدعم مكانتها ملتقىً للأفكار والفرص والشراكات العالمية.