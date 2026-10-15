5931 منشأة صحية مرخصة في دبي بنمو 7%





شهد القطاع الصحي في دبي نمواً متسارعاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة الصحة في دبي، كشف عن ارتفاع أعداد المنشآت الصحية والمهنيين المرخصين، إلى جانب نمو عدد من الخدمات الصحية وتوسع أعمال الرقابة على القطاع، بما يعكس استمرار تطور المنظومة الصحية وجاذبية دبي للاستثمار الصحي.

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي إلى 5.931 منشأة خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنة بـ 5.541 منشأة في الفترة نفسها من 2025، محققاً نمواً بنسبة 7 %.

كما بلغ عدد المهنيين الصحيين المرخصين في الإمارة 70.566 مهنياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 66.277 مهنياً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 6.5%، منهم 22.639 مهنياً من الذكور و47.927 من الإناث، وجاءت تخصصات طب النساء والتوليد، يليها طب الأطفال والأمراض الجلدية ضمن التخصصات الطبية الأعلى نمواً خلال هذه الفترة.

رعاية منزلية

ولفت التقرير إلى النمو الذي شهدته منشآت خدمات الرعاية المنزلية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عددها بنسبة 22.7%، ليصل إلى 249 منشأة مقارنة بـــ203 منشآت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الصيدليات من 1.680 إلى 1.794 صيدلية، بنمو بلغ 6.8%.

كما ارتفع عدد مراكز الطب التكميلي والبديل من 99 إلى 107 مراكز، بنسبة نمو بلغت 8.1%، ووصل عدد المنشآت المصنفة ضمن أنواع المنشآت والخدمات الصحية الأخرى، والتي تشمل المجمعات الطبية ومراكز البصريات، إلى 1.903 منشآت، مقارنة بـ 1.731 منشأة في النصف الأول من عام 2025، بنمو بلغ نحو 9.9%.

توسع

وأوضح التقرير التوسع الملحوظ الذي شهدته أعمال الرقابة الصحية، تزامناً مع نمو القطاع الصحي، حيث نفذت هيئة الصحة في دبي 5.378 جولة تفتيشية ورقابية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 3.946 جولة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 36.3%. وشملت الأعمال الرقابية 3.154 جولة ميدانية، إلى جانب 2.224 جولة أو عملية تدقيق عن بُعد، فيما ارتفعت نسبة امتثال المنشآت الصحية للمعايير والاشتراطات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 80% مقارنة بــ 75% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تطور

وقال معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «يعكس النمو المتواصل للقطاع الصحي في دبي تطور منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع من خلال التوسع في الخدمات الصحية النوعية، واستقطاب الكفاءات، وتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية تدعم جودة الرعاية واستدامتها».

وأضاف معاليه: «تواصل هيئة الصحة في دبي تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز كفاءة الرقابة، بما يدعم نمواً صحياً أكثر جودة وتخصصاً، ويعزز دور القطاع الصحي في خدمة الإنسان والمجتمع، ويرسخ مكانة دبي وجهةً جاذبةً للاستثمار الصحي والرعاية المتقدمة».