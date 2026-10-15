37 مشروعاً وطنياً في جناح «971 من المجتمع» بالقرية العالمية

دبي - البيان

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة عشرة لجناح «971 من المجتمع»، الذي تنظمه وزارة تمكين المجتمع ضمن موسم القرية العالمية الحادي والثلاثين 2026–2027، بمشاركة 37 مشروعاً وطنياً لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية، حيث يوفر الجناح للمشاركين تجربة نوعية ومباشرة في السوق تتيح لهم عرض وتسويق منتجاتهم، والتواصل مع زوار الجناح من مختلف الثقافات، ما يعزز توسيع قاعدة عملائهم، وتطوير مشاريعهم بما يدعم نموّها واستدامتها واستقلالهم اقتصادياً.

وقالت أحلام الأحمد، مديرة إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي في وزارة تمكين المجتمع، إن الجناح ضمن مسار واضح تقوده الوزارة للانتقال بأصحاب المشاريع من مرحلة الدعم إلى بناء مشروع قادر على النمو والاستمرار، من خلال إتاحة فرص حقيقية لدخول السوق، والوصول إلى جمهور أوسع، وتطوير المهارات والأدوات التي تساعد أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات أفضل وتنمية وتنويع مصادر دخلهم.

وأوضحت أن برنامج تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية يمثل أحد المسارات الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للتمكين «مدار»، الذي أطلقته الوزارة للانتقال «من الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي»، مشيرة إلى أن «مدار رواد الأعمال من الأسر الإماراتية» يدعم أصحاب المشاريع في تطوير أعمالهم وتحويلها إلى قصص نجاح مستدامة، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي واستقرار أسرهم.

وأضافت: يحظى جناح 971 من المجتمع بدعم إدارة القرية العالمية، ويقدم تجربة تجمع بين عرض المنتجات والتفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب «مساحة مدار» المخصصة للفعاليات والأنشطة الفنية والترفيهية طوال الموسم، بما يجعل الجناح مساحة للتجربة والتفاعل.

وبيّنت أن هذا الموسم شهد نمواً في المشاريع المشاركة، إذ ارتفع عدد المحلات إلى 37 محلاً من بينها 24 علامة تجارية مسجلة،، لافتة إلى تنوع المشاريع التي تم استقطابها من مختلف إمارات الدولة وتصنيفها ضمن أكثر من 10 فئات، تشمل: المأكولات والمشروبات، العطور والبخور، الأزياء والعبايات والخياطة، تصنيع الأغذية والصناعات الإبداعية، والتجميل وغيرها، بما يتيح لكل مشروع مساحة مناسبة لإبراز هويته ومنتجاته وإثراء تجربة زوار الجناح.

وأوضحت الأحمد أن اختيار المشاركين للموسم الحادي والثلاثين استند إلى آلية تقييم متعددة المراحل لعدد 527 طلباً استقبلته الوزارة، من خلال لجنة متخصصة في تقييم المشاريع ضمت 9 من الخبراء ورواد الأعمال، مشيرة إلى أنه ضمن خطة الوزارة في تدريب ألف رائد أعمال من الأسر الإماراتية وبإشراف من وزارة الاقتصاد والسياحة، فإن المشاركين في الجناح قد حصلوا على برامج تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.