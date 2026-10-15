سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة تنزانيا

أبوظبي - وام

قدم محمد سالم الراشدي أوراق اعتماده إلى الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في القصر الرئاسي في دار السلام.

ونقل السفير إلى صولوحو حسن تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لها ولجمهورية تنزانيا المتحدة وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت فخامتها السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من النماء والازدهار.

وتمنّت فخامتها لسعادته التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وأعرب سعادة الراشدي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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