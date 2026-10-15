منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، المؤسسات والجهات والأفراد الفائزين في الدورة الرابعة عشرة لجائزة دبي للنقل المستدام 2026، إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات الهادفة إلى ترسيخ مفهوم النقل المستدام.

واستقطبت الدورة الرابعة عشرة، أكثر من 750 طلب مشاركة، بزيادة بلغت 400% في عدد الطلبات، فيما بلغ عدد الجهات المشاركة 45 جهة من 9 دول، إلى جانب 460 مشاركة فردية من 22 دولة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "كرّمنا الفائزين في الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام، التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات سنوياً لتحفيز الابتكار وتطوير حلول ترتقي بقطاع النقل المستدام، وتعزز السلامة وتحافظ على البيئة ... استقبلت الجائزة أكثر من 750 طلباً، متجاوزةً المستهدف بأكثر من 400%، في تأكيد على تنامي الاهتمام المحلي والإقليمي والعالمي بها... نبارك لأمانة عمّان الكبرى في المملكة الأردنية الهاشمية فوزها بجائزة النخبة عن مشروع باص التردد السريع (BRT)، ولكافة الفائزين في مختلف فئاتها المخصصة للجهات الحكومية والشركات الخاصة والطلاب".