ولي عهد الشارقة: محبة الوطن خالدة وعجلة التنمية والتطوير مستمرة



أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن الاستثمار في أبناء وبنات الوطن هو الاستثمار الحقيقي الذي أثبتته التجارب، لأن المسؤولية مشتركة في المجتمع والوطن، وأن التحديات تستدعي بذل الجهود والتعاون بين السلطات العامة وكافة قطاعات المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في مقر المجلس.

وأشاد سمو ولي عهد الشارقة، بجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وقال سموه: «يطيب لنا في هذا اليوم الذي ينعقد فيه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دوره العادي الرابع، والأخير من هذا الفصل التشريعي، أن نشيد بمنجزات وأداء المجلس ممثلاً برئاسته وأعضائه وأمانته العامة، وأن نثني على ما بذلتموه من جهود في إطار من التعاون والتكامل.. إذ لمسنا فيكم روح الإخلاص والتفاني والحرص على تحقيق المصلحة العامة، وكانت خدمتكم محلاً للاحترام والتقدير من الجميع».

ووجه سموه رسالةً إلى أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وقال سموه: «ابقوا على ما عهدناكم عليه، فمحبة الوطن خالدة، وعجلة التنمية والتطوير مستمرة، ومعها تستمر التحديات التي تستدعي بذل الجهود والتعاون فيما بين السلطات العامة، وإلى جانبها القطاعات المجتمعية والمؤسسات الأهلية، ليكمل كل الآخر، فالمسؤولية مشتركة والمصلحة واحدة».

وثمن سمو ولي عهد الشارقة، رؤية القيادة الرشيدة في تخطي التحديات وقال: «لقد عايشنا سوياً هذا العام ظروفاً استثنائيةً، استطعنا بعون الله وتوفيقه التعامل معها والخروج منها بقناعة راسخة وثقة متزايدة في قدراتنا وحكمة قيادتنا، ورأينا في أبنائنا وبناتنا محبةً صادقةً، وفخراً عظيماً بوطنهم، ونؤكد لكم أن استثمارنا في أبناء وبنات هذا الوطن هو الاستثمار الحقيقي، وها نحن نجني ثمار غرس القيادة الرشيدة ممثلةً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، رعاهم الله».

وتوجه سموه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه لكافة أفراد المجتمع.

وأعلن سموه، عن افتتاح المجلس الاستشاري في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر، وقال سموه: «نيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وعلى بركة الله وتوفيقه، نعلن افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلسكم الموقر».

وقال سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة في ختام كلمته: «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وقيادتها وشعبها وأن يديم علينا نعمه».

وألقت حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كلمة رحبت فيها بسمو ولي عهد الشارقة، مثمنة تشريف سموه لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس.

وقالت العويس: «إننا نفتتح اليوم محطة جديدة في مسيرة الشورى التي أرادها صاحب السمو حاكم الشارقة، مبدأ راسخاً في إدارة شؤون الإمارة، ومساراً يلتقي فيه صوت المجتمع بإرادة البناء، لتبقى الشارقة ماضية في تقدمها، راسخة في هويتها، وفية لقيمها، وطموحة في مستقبلها».

وثمنت رئيسة المجلس الاستشاري نهج الشورى في إمارة الشارقة.