عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الهند ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

واستعرض سموه ومعالي وزير الشؤون الخارجية الهندي التطور المستمر في مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وغيرها من القطاعات الداعمة للأولويات التنموية للبلدين .

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، مؤكداً أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تجمعهما علاقات تاريخية راسخة، وأن هناك حرصاً متبادلاً على استثمار الفرص المتاحة لتحقيق مزيد من النمو والتطور في مسارات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، بما يدعم الخطط التنموية للبلدين الصديقين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما بحث سموه ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار مجمل المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع في المنطقة.