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منصور بن زايد: اللقاء مع محمد بن راشد له طابع خاص ومعانٍ جميلة

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن اللقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، له طابع خاص ومعانٍ جميلة وفي حديثه حكمة، وفي تجربته دروس.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "اللقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله" له طابع خاص ومعانٍ جميلة.. في حديثه حكمة، وفي تجربته دروس، وفي رؤيته طموح وإلهام.. يجمعنا حب الوطن، والعمل لرفعته، والحرص على خير أبنائه وازدهار مستقبلهم".