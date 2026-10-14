1051 متنافساً في الأسبوع الأول من تصفيات مسابقة الشيخة هند للقرآن

سجلت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها السابعة والعشرين، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 1051 مشاركة خلال الأسبوع الأول من الاختبارات، بواقع 549 مشاركة للإناث و502 للذكور.

وجرت التصفيات من خلال 8 لجان مخصصة للإناث و7 لجان للذكور، ضمن منظومة تضمن دقة التقييم وانتظام سير التصفيات، وتوفر بيئة تنافسية محفزة للمشاركين لإبراز مستوياتهم في قراءة القرآن الكريم وحفظه وتجويده وحسن تلاوته.

وأكد الدكتور علي حسن المرزوقي، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن حجم المشاركة خلال الأسبوع الأول يعكس الثقة المجتمعية التي تحظى بها المسابقة، وما رسخته على مدى 27 دورة من حضور متميز في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته، مشيراً إلى أن الجائزة تنظر إلى هذه الأرقام باعتبارها مؤشراً على اتساع أثر المسابقة وقدرتها على استقطاب مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز ارتباط الأفراد والأسر بكتاب الله تعالى.

وأضاف أن المشاركة المتنوعة للأجيال، تجسد إحدى أهم الرسائل التي تحملها المسابقة، وهي أن قراءة وحفظ القرآن الكريم رحلة علم وعطاء لا ترتبط بمرحلة عمرية محددة، مؤكداً حرص الجائزة على توفير منظومة متكاملة تضمن تكافؤ الفرص وجودة التقييم، وتسهم في اكتشاف الطاقات القرآنية وتنمية قدراتها، بما يعزز مكانة دبي في رعاية المبادرات القرآنية وخدمة كتاب الله وأهله.