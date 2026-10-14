«أجيال دبي».. منصة رقمية تمكن الأسر من استخدامات الذكاء الاصطناعي

حصة بوحميد: المنصة تحوّل التكنولوجيا إلى مساحة مشتركة للحوار داخل الأسرة

خلفان بلهول: المعرفة بالاستخدامات الآمنة أكبر هدية يقدمها الآباء والأمهات لأبنائهم

سعيد الفلاسي: مراعاة القيم والهوية الثقافية وحاجات النمو الفكري والتعلّم لدى الأطفال



أطلق مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، منصة «أجيال دبي» للذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الآباء والأمهات من فهم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومتابعة تقدم أبنائهم في استخدام أدواته بطريقة آمنة ومسؤولة وإبداعية، بما يعزز جاهزية الأجيال القادمة لمستقبل يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.

ويأتي إطلاق هذه المنصة الرقمية الأولى من نوعها، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتنمي إبداع الأطفال، وتصون الخصوصية، وتحمي الأسرة، وتقدم نشاطاً عائلياً تفاعلياً، يعزز الاستخدام البنّاء والمثمر للذكاء الاصطناعي، ويمكّن الآباء والأمهات من متابعته، وذلك بالتماشي مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، و«عام الأسرة» في دولة الإمارات.

وتقدم منصة «أجيال دبي» (Gen DubAI) محتوى عملياً ومبسطاً وتفاعلياً، يراعي القيم والثقافة المحلية، ويجيب عن أبرز الجوانب المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إرشادات عملية، تساعد الأطفال على استخدام هذه التقنيات، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع، إلى جانب فهم الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعريف الأهالي وأولياء الأمور بأسسه ومبادئه وأدواته.

وتتوفر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف الأطفال من عمر 8 إلى 14 عاماً بشكل رئيسي، وتضمن سهولة الاستخدام، من خلال نسخة مخصصة للهواتف الذكية.

مسؤولية جديدة

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من واقع الأجيال الجديدة، بما يفرض مسؤولية جديدة على الأسرة والمجتمع في بناء الوعي، وترسيخ القيم، وتهيئة الأبناء للتعامل مع هذه التقنيات بثقة ومسؤولية.

وقالت معاليها: «في دبي نؤمن بأن الاستعداد للمستقبل يبدأ من الإنسان، وأن تمكين الأجيال من أدواته يجب أن يقترن بالوعي والقيم والمسؤولية، ومن هذا المنطلق تأتي منصة «أجيال دبي» لتضع الأسرة في قلب رحلة التعلّم بالذكاء الاصطناعي، وتحوّل التكنولوجيا إلى مساحة مشتركة للتعلم والحوار والإبداع داخل الأسرة».

وأضافت: «وتجسد المبادرة نهج دبي في إعداد أجيال أكثر جاهزية للمستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، من خلال تمكينهم من توظيف التكنولوجيا بوعي وثقة، مع الحفاظ على قيمهم وهويتهم، فريادة دبي في الذكاء الاصطناعي لا تُقاس فقط بما تطوره من تقنيات، بل بما تصنعه هذه التقنيات من أثر في حياة الإنسان والأسرة، وبما تفتحه من آفاق أمام جيل أكثر قدرة على التعلم والابتكار وصناعة مستقبله».

فرص وتحديات



وبدوره قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تعتبر دولة الإمارات من أفضل دول العالم في سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معدلات استخدام الأطفال للأجهزة الذكية في المدرسة وبعدها، ولهذا نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الآباء والأمهات من توجيه أطفالهم بثقة، للاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي، وفهم تحدياته أيضاً، لأن المعرفة بالاستخدامات الآمنة والصحيحة للذكاء الاصطناعي هي أكبر هدية يقدمها الآباء والأمهات لأبنائهم لمساندتهم في عصره، ولتعزيز استفادتهم من فرصه».

وأضاف سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي: «تهدف هذه المنصة الأولى من نوعها إلى تعزيز استفادة الأطفال من الفرص اللامحدودة للذكاء الاصطناعي، بإشراف وتوجيه مباشر من الآباء والأمهات، حيث تتيح لهم متابعة تقدم أطفالهم بسهولة، وتراعي القيم والهوية الثقافية وحاجات النمو الفكري والتعلّم والإبداع لدى الأطفال. وتعتمد منصة «أجيال دبي» على مفهوم «اللحظات الأسرية» عبر تقديم محتوى، يمكن دمجه بسهولة في الحياة اليومية، ويسهم في تعزيز الحوار بين أفراد الأسرة حول الذكاء الاصطناعي، وتحويله من تقنية يستخدمها الأطفال إلى تجربة تعلم مشتركة داخل المنزل».

ريادة دبي



ويسهم إطلاق منصة «أجيال دبي» بترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة الأفراد والأسر والمجتمعات، مع الالتزام بأعلى معايير حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي.

وقد صُممت المنصة لتتطور بشكل مستمر، من خلال إضافة محتوى وأدوات ومسارات تعليمية جديدة، تواكب التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتياجات الأسر.

ويمكن استخدام منصة «أجيال دبي» عبر الرابط الإلكتروني: (www.gen.dub.ai/ar).