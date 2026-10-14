أكثر من ألف مشارك بتصفيات مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم

سجلت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ27، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 1051 مشاركة خلال الأسبوع الأول من التصفيات، بواقع 549 مشاركة للإناث و502 للذكور، وذلك عبر الاختبارات عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

وجرت التصفيات من خلال 8 لجان للإناث و7 للذكور، بما يضمن انتظام سير الاختبارات ودقة التقييم، ويتيح للمشاركين إبراز مستوياتهم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده.

وتتضمن المسابقة فروع حفظ القرآن الكريم كاملاً، وعشرين جزءاً، وعشرة أجزاء، وخمسة أجزاء، وثلاثة أجزاء، وجزء عمّ، إلى جانب فرع أجمل صوت، مع تخصيص اهتمام لمشاركة كبار المواطنين، بما يتيح الفرصة لمختلف الفئات العمرية للمشاركة وإبراز مواهبها القرآنية.

وأكد الدكتور علي حسن المرزوقي، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن أعداد المشاركين خلال الأسبوع الأول تعكس الثقة التي تحظى بها المسابقة، ومكانتها في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته على مدى 27 دورة، موضحا أن تنوع المشاركات يعكس اتساع نطاقها وقدرتها على استقطاب مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز ارتباط الأفراد والأسر بكتاب الله تعالى.

وأضاف أن مشاركة مختلف الأجيال تجسد رسالة المسابقة في تشجيع قراءة القرآن الكريم وحفظه، مؤكداً حرص الجائزة على توفير منظومة تضمن تكافؤ الفرص ودقة التقييم، وتسهم في اكتشاف المواهب القرآنية وتنمية قدراتها، وترسخ مكانة دبي في رعاية المبادرات القرآنية وخدمة كتاب الله وأهله.