زايد بن محمد بن زايد: إنشاء الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع امتداداً لنهج زايد وتجسيداً لرؤية رئيس الدولة

أكد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" يأتي امتداداً وتجسيداً لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في تمكين الطاقات الوطنية وإشراك أصحاب الكفاءات في صناعة مستقبل وطنهم وتعزيز نسيجه المجتمعي المرتكز على قيم التعاون والتآلف الراسخة في هوية مجتمع الإمارات.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة للثقة الغالية التي أولاها له سموهما بتعيينه رئيساً للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، معبراً عن اعتزازه بخدمه وطنه ومجتمعه.

وأشاد سموه برؤية صاحب السمو رئيس الدولة واهتمامه بالمبادرات المجتمعية المبتكرة لما لها من أثر ممتد ومستدام في الإسهام في بناء مجتمع قوي متماسك يرتكز على قيم التعاون والتآلف الراسخة في مجتمع الإمارات وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد أصدر قرارين بشأن إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" تتبع ديوان الرئاسة، وتعيين سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للهيئة.