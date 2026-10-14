أنور قرقاش: منح محمد القرقاوي وشاح محمد بن راشد تكريم لمسيرة وطنية حافلة بالإنجاز

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن منح وشاح محمد بن راشد، لمعالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، هو تكريم لمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نبارك لمعالي الأخ محمد عبدالله القرقاوي منحه وشاح محمد بن راشد، تكريماً لمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز. عرفناه مخلصاً في عمله ومثابراً في جهده ومتفانياً في خدمة وطنه وقيادته، لا يتوقف طموحه ولا تنضب عزيمته".

وختم معاليه: "تكريم مستحق لحياة مهنية غنية عنوانها الإخلاص والعمل والإنجاز".