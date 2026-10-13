الإمارات تؤكد دعمها وتضامنها الكامل السعودية



أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، بشدة استهداف جماعة الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي سياق المواقف الدولية المنددة بالهجمات الحوثية على المملكة، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة، الهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أعرب عن تعازيه في ضحايا الهجمات، مؤكداً أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية، ومعرباً عن ثقته بقدرة المملكة على تجاوز هذه التحديات.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعرب وزير الخارجية الماليزي محمد حسن عن إدانة بلاده واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت المدنيين في السعودية، مؤكداً تضامن ماليزيا مع المملكة ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم للسعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف أراضيها، مشدداً على أن الأمن القومي السعودي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وقال عبد العاطي، في مقابلة مع «بلومبرغ»، الثلاثاء، إن مصر تقف بثبات إلى جانب المملكة، وتدين بشكل كامل الاعتداءات التي تستهدف أراضيها، مؤكداً استعداد القاهرة للاستجابة لأي طلب سعودي للحصول على الدعم.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية تقديم دعم عسكري للسعودية، قال الوزير المصري: «أياً كان ما ستطلبه السعودية، سنلبيه بالطبع»، مشدداً على أن بلاده تقدم جميع أشكال الدعم والتضامن مع المملكة من دون أي تحفظ. وفي رده على سؤال بشأن احتمال التدخل المصري المباشر في اليمن، جدد التأكيد على استمرار تقديم مختلف أشكال الدعم للسعودية.