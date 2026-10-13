حمدان بن محمد مهنئاً محمد القرقاوي: تستاهل الناموس يا بو سعيد

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ، أن القيادات الجديدة الشابة تمثل الضمانة الحقيقية لاستمرار النمو والزخم الذي تمضي به مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال أعمال «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الذي شهد اجتماع فريق عمل دبي ممثلاً بالقطاعين الحكومي والخاص مع قيادات المستقبل الشابة، بروح واحدة وهدف طموح تتمحور غايته حول جعل دبي أفضل مكان للحياة في العالم.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم ملتقى محمد بن راشد للقادة، حيث يجتمع فريق دبي من القطاعين العام والخاص مع قيادات المستقبل الشابة، بروح واحدة، وهدف واحد، وطموح واحد .. أن تكون دبي أفضل مكان للحياة في العالم »

أضاف سموه: "قلدنا خلال الملتقى الأخ مروان بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقادة لتمكينه المستمر لقيادات الصف الثاني والثالث.. الوسام.. والتكريم.. والملتقى كلها رسالة للجميع بأن القيادات الجديدة الشابة هي ضمانة لاستمرار النمو .. واستمرار للزخم الذي تمضي به مسيرتنا بقيادة محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله."

مضيفاً سموه: "وفي ملتقى محمد بن راشد للقادة .. تم اليوم تكريم أخي محمد القرقاوي بوشاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. تكريم مستحق لشخصية وطنية مخلصة لقيادتها.. متفانية في خدمة بلادها.. محمد القرقاوي أحد القيادات الذين عملوا على مدى ثلاثة عقود على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أرض الواقع . وأشرف على الكثير من المشاريع الوطنية الناجحة ونجح في تخريج كفاءات وكوادر وطنية شابة في دولة الإمارات. تستاهل الناموس يا بو سعيد».



