«الشارقة للعمل التطوعي» تعرّف «قدرات» بفئاتها وآليات المشاركة

الشارقة – البيان

نظّمت جائزة الشارقة للعمل التطوعي لقاءً تعريفياً مع منصة «قدرات» في دبي، بهدف التعريف بأهداف الجائزة وفئاتها ومعايير المشاركة وآلية الترشح، وتشجيع العاملين في المنصة على إبراز مبادراتهم وجهودهم التطوعية والمجتمعية.

واستعرضت شيخة السركال، منسق مشاركات وتوعية مجتمعية، خلال اللقاء، أهداف الجائزة في نشر ثقافة التطوع وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحفيز الأفراد والمؤسسات على تقديم مبادرات نوعية تخدم المجتمع، إلى جانب توضيح فرص المشاركة المتاحة أمام الموظفين والطلبة، بما يتيح لهم توثيق إنجازاتهم والتقدم ضمن الفئات المناسبة.

ويأتي اللقاء ضمن جهود الجائزة لتوسيع قاعدة المشاركة على مستوى الدولة، واستقطاب المبادرات المتميزة وترسيخ ثقافة التطوع والعطاء، كما أتاح للمشاركين طرح استفساراتهم والتعرف إلى متطلبات الترشح.

وتُعد «قدرات» منصة متخصصة في تمكين طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، وربطهم بسوق العمل من خلال فرص عملية تساعدهم على اكتساب الخبرة المهنية والتعرف إلى المسارات الوظيفية المختلفة.