عبدالله بن زايد والوزير المنسق للتنمية البشرية والثقافية في إندونيسيا يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون بين البلدين





بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي سوجيونو، الوزير المنسق للتنمية البشرية والثقافية في جمهورية إندونيسيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الوزيران جهود تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا في مختلف المجالات، ومنها التعليمية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال، معالي سوجيونو بمناسبة تعيينه وزيراً منسقاً للتنمية البشرية والثقافية في إندونيسيا، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع معاليه بما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

كما بحث سموه ومعالي سوجيونو عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.