الإمارات: توقعات بسقوط أمطار غداً





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وغرباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 03:58 والجزرالأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:29.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة 17:25 والجزر الثاني عند الساعة 06:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 30 80 20

دبي 38 29 85 25

الشارقة 38 27 80 20

عجمان 36 29 80 25

أم القيوين 37 28 80 25

رأس الخيمة 38 26 80 30

الفجيرة 35 29 85 40

العين 40 29 65 20

ليوا 41 27 90 25

الرويس 38 26 90 30

السلع 39 26 90 30

دلما 35 29 80 45

طنب الكبرى/ الصغرى 36 28 85 45

أبو موسى 36 28 85 45.