مكتوم بن محمد: الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس الثقة في اقتصاد الإمارات

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية في دبي تعكس الثقة في اقتصاد دولة الإمارات، والقدرة على صناعة فرص استثنائية للاستثمار والنمو.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في «بنك أوف أمريكا»، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون في القطاعات المصرفية والاستثمارية والمالية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المالية.

وقال سموّه في تدوينة: «نريد لدبي أن تكون دائماً المدينة التي تلتقي فيها رؤوس الأموال بالطموحات وتتحول الفرص إلى إنجازات عابرة للحدود الجغرافية».