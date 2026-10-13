القرقاوي يستذكر مواقف محمد بن راشد الإنسانية

استذكر معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى محمد بن راشد للقادة، اليوم، مواقف إنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن هذه المواقف سطرها سموه في الوجدان والعقول نبراساً وطريقاً عنوانه : "محمد بن راشد.. القائد الملهم والإنسان الكريم".

وتذكر معاليه خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى محمد بن راشد للقادة" لحظة توقيع سموه نسخاً من كتبه لعدد من القادة، وأخذ نسخة وكتب عليها إهداءً خاصاً لوالدة القرقاوي، تقديراً لمعرفة سموه بمكانة والدتي الراحلة في قلبي.

وأكد معاليه أن مثل هذه التفاصيل لا تعكس التقاليد الرسمية بقدر ما تكشف معدن الإنسان، مضيفاً: «هكذا رأيت الشيخ محمد قائداً حازماً، ومعلماً ملهماً، وإنساناً كريماً».

وأضاف معاليه أنه شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يتابع علاج طفل لا يستطيع تحمّل تكاليف العلاج، ويستمع إلى أصحاب الحاجة، ويتابع أحوال المحتاجين في إفريقيا.

كما أشار معاليه إلى أن كثيراً من القيادات الحاضرة للملتقى لديها مواقف شخصية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أو كلمات وفرص غيّرت حياتها، معتبراً أن أحد أعظم آثار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يتمثل في أنه أظهر أفضل ما لدى الجميع من قدرات.