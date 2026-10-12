قرقاش: استهداف السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفاً أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "منذ بدء العدوان على دول الخليج العربي، انطلاقاً من التقدير الخاطئ للمعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعينا إلى تجنبها، بات واضحاً أننا جميعاً مستهدفون، وأن أمننا لا يتجزأ. فاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقّيه الأمني والدفاعي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. فهو البعد الذي شهد تقصيرا فادحا مما شجع الآخرين على التطاول علينا. أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل".