«شارك تانك دبي» يعود بموسم رابع على شاشة تلفزيون دبي

سالم باليوحة:

البرنامج يوفر مساحة تلتقي فيها الأفكار والمشاريع الواعدة بالخبرة والاستثمار

الإعلام شريك فاعل في التنمية ويتمتع بقدرة عالية على صناعة الفر

بطرس بطرس:

طيران الإمارات تؤمن بأن دعم المواهب والأفكار يمثل استثماراً في مستقبل دبي

الرعاية تنسجم مع التزامنا بدعم مبادرات تعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعما



كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن استكمال تحضيراتها لعرض الموسم الرابع من برنامج «شارك تانك دبي»، الذي يعود مجدداً إلى شاشة تلفزيون دبي، ليواصل البناء على النجاح الذي حققه في الموسم الثالث، بعد أن تجاوزت استثماراته حاجز الـ 42 مليون درهم، واستفاد منها 25 مشروعاً من دولة الإمارات والمنطقة.

ومع عودته يتيح البرنامج فرصاً ذهبية جديدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لعرض مشاريعهم وأفكارهم الطموحة أمام نخبة من كبار المستثمرين، والاستفادة من خبراتهم، واستقطاب استثمارات، تساعدهم على تنمية أعمالهم وتطويرها.

ويجسد إطلاق «شارك تانك دبي 4» حرص المؤسسة على دعم منظومة ريادة الأعمال في دبي، وتحفيز أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة على تحويل طموحاتهم إلى أعمال قابلة للنمو والمنافسة، وتمكينهم من الاستفادة من بيئة دبي الاستثمارية، وما توفره الإمارة من تسهيلات، تساعد الشركات الناشئة على الانطلاق، والوصول إلى أسواق جديدة، كما يعكس توجهات المؤسسة وجهودها الداعمة لتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية» (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وسيشهد الموسم الرابع، الذي يقدم برعاية طيران الإمارات، تنافس مجموعة من رواد الأعمال من الإمارات والعالم لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم أمام نخبة من كبار المستثمرين من أصحاب الخبرات الواسعة في قطاع الاستثمار، إلى جانب مناقشة نماذج أعمالهم وخططهم المستقبلية ومتطلباتهم. وسيسعى رواد الأعمال إلى إقناع أعضاء اللجنة بجدوى مشاريعهم وإمكاناتها وقدرتها على تحقيق النمو، وعقد صفقات استثمارية تسهم في دفع أعمالهم نحو مراحل جديدة، مقابل حصول المستثمرين على نسبة معينة فيها، في تجربة تتيح للمشاركين أيضاً الاستفادة من خبرات اللجنة ومعرفتها العميقة بالأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

أفكار واعدة



وفي هذا السياق أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، أن «شارك تانك دبي» استطاع خلال مواسمه الماضية تعزيز حضوره كونه أحد أبرز البرامج، التي تجمع بين التأثير الإعلامي والقيمة الاقتصادية، وتوفير مساحة تلتقي فيها الأفكار الواعدة بالخبرة والاستثمار، مشيراً إلى أن عودته بموسم رابع تعكس حرص المؤسسة على مواصلة تطوير المحتوى القادر على مواكبة طموحات دبي، ودعم توجهاتها في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة. وقال: «يمثل الإعلام شريكاً فاعلاً في التنمية، ويتمتع بقدرة عالية على صناعة الفرص، من خلال تسليط الضوء على رواد الأعمال والمشاريع التي تمتلك مقومات النجاح، وإبراز ما تتمتع به دبي من مقومات وبيئة محفزة، تسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما يتجلى في برنامج «شارك تانك دبي»، الذي يوفر منصة نوعية، تتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى المستثمرين، وتمكنهم من الاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم بالأسواق، ما يمنح مشاريعهم الواعدة فرصة حقيقية للتطور والانتقال إلى مراحل متقدمة»، لافتاً إلى أن المؤسسة تواصل عبر الموسم الرابع من البرنامج ترسيخ دوره في منظومة ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم جيل جديد من أصحاب المشاريع الطموحة والمؤهلة للمنافسة.

منصة مؤثرة



ومن جانبه قال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات: «تفخر طيران الإمارات برعاية الموسم الرابع من برنامج «شارك تانك دبي»، الذي يشكل منصة مؤثرة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الواعدة، وتسليط الضوء على الأفكار المبتكرة القادرة على النمو والانطلاق من دبي إلى أسواق أوسع». وأضاف: «تنسجم هذه الرعاية مع التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والاستثمار، وتواكب مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية»(D33) الهادفة إلى ترسيخ بيئة اقتصادية أكثر تنوعاً وتنافسية، وتؤمن طيران الإمارات بأن دعم المواهب والأفكار الطموحة يمثل استثماراً في مستقبل دبي، وفي قدرتها المستمرة على استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».

معرفة واسعة



وستضم «لجنة المستثمرين» في الموسم الرابع نخبة من رواد الأعمال المعروفين، وأصحاب التجارب المهنية المتنوعة والخبرات المتخصصة في تأسيس الشركات وقيادتها وإدارة أعمالها، ما يسهم في إثراء النقاشات التي تشهدها حلقات البرنامج، ويمنح المشاركين إمكانية عرض مشاريعهم أمام شخصيات تمتلك معرفة واسعة بالأسواق ومتطلباتها، والاستفادة من رؤاها في تقييم نماذج الأعمال وفرص تطورها. وتشمل قائمة أعضاء اللجنة كلاً من محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «OBK للاستثمار» والرئيس التنفيذي ومؤسس «رويال يختس»، الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاعات العقارات والضيافة والترفيه البحري والتكنولوجيا وإدارة المرافق، ومنى عطايا، مؤسِّسة «مامز وورلد»، والشريكة المؤسِّسة لـ«بيت دوت كوم»، وهي مستثمرة ومستشارة تتمتع بمسيرة بارزة في تأسيس وتنمية الأعمال الرقمية ودعم الشركات الناشئة. ويشارك في اللجنة أيضاً عبدالله أبو شيخ، مؤسس منصة «مال»، الذي يتمتع بخبرة غنية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا والمنصات المالية الرقمية، وعبدالله الأشـرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة (AMA) والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (7X) (مجموعة بريد الإمارات)، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقدين في النمو الاستراتيجي والتحول المؤسسي، إلى جانب توفيق كريديه، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس»، الذي قاد مسيرة نمو المجموعة وتوسعها في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.

ويعكس تنوع أعضاء «لجنة المستثمرين» اتساع نطاق المشاريع والقطاعات، التي يحتضنها البرنامج، ويمنح المشاركين فرصة الاستفادة من رؤى متخصصة، تعزز فهمهم لمتطلبات الأسواق، وتساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية في إدارة مشاريعهم وتحديد مساراتها المستقبلية.

77 رائد أعمال



يذكر أن الموسم الثالث من برنامج «شارك تانك دبي» استقطب أكثر من 77 رائد أعمال من الإمارات والعالم، قدموا على مدار 13 حلقة مشاريع وأفكاراً متنوعة أمام لجنة من كبار المستثمرين، في تجربة عكست قدرة البرنامج على ربط أصحاب المشاريع بالخبرات والفرص الاستثمارية، ودعم تطلعاتهم نحو النمو والمنافسة، كما أسهم البرنامج في إبراز دبي وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، وبيئة حاضنة لنمو الشركات وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتطور والمنافسة.