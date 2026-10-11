«مورو» تعزز جاهزية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي





أكدت شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرصها على تعزيز جاهزية دبي للمستقبل، من خلال منظومة متكاملة تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للذكاء الاصطناعي.

وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، إن جهود الشركة تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر جاهزية للمستقبل، عبر تطوير بنية رقمية متقدمة ومستدامة داخل دولة الإمارات.

وتشكل مراكز البيانات الخضراء إحدى الركائز الأساسية لهذه المنظومة، إذ يعد مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم. ويقع المركز ضمن منشأة للطاقة الشمسية تتجاوز قدرتها 100 ميجاوات، ويحمل شهادتي «لييد» البلاتينية، وشهادة «Tier III»، إلى جانب مركزي بيانات أخضرين في جبل علي وورسان.

وفي مجال الحوسبة، توفر سحابة «مورو» خدمات البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات والتعافي من الكوارث، إلى جانب وحدات معالجة الرسومات كخدمة واستضافة نماذج اللغة الكبيرة. وتتيح هذه الحلول للمؤسسات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها، مع إبقاء بيانات المتعاملين داخل الدولة.

كما تدعم الشركة جاهزية المؤسسات من خلال حلول تخطيط موارد المؤسسات من «إس إيه بي»، وخدمات إدارة البيانات والتحليلات، بما يعزز جودة البيانات وحوكمتها، ويمهد لتوظيفها بكفاءة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتتكامل هذه الخدمات مع منظومة للأمن السيبراني، تشمل المراقبة على مدار الساعة، واستخبارات التهديدات، وإدارة الثغرات، وحماية أنظمة التكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء.

وتقدم «مورو» خدمات مدارة تشمل تشغيل البيئات السحابية وإدارة الشبكات والأنظمة والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، إلى جانب الاستشارات والترحيل والتعافي من الكوارث، بما يساعد المؤسسات على تعزيز استمرارية أعمالها.

وفي ديسمبر 2025، حصلت الشركة على اعتماد «Dubai AI Seal» من الفئة S، الصادر عن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تقديراً لخبراتها في الاستشارات والتطوير والبنية التحتية والتكامل.