الإمارات.. طقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً





توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً، قد تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:50، والمد الثاني 02:30، والجزرالأول عند الساعة 20:16، والجزر الثاني عند الساعة 07:50.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 09:57، والمد الثاني 23:27، والجزر الأول عند الساعة 16:34، والجزر الثاني عند الساعة 05:01.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 85 25

دبي 37 30 90 25

الشارقة 37 28 90 30

عجمان 26 30 95 30

أم القيوين 37 26 90 25

رأس الخيمة 39 26 90 25

الفجيرة 35 30 80 45

العين 38 27 75 15

ليوا 40 26 85 15

الرويس 39 26 90 30

السلع 39 26 90 30

دلما 36 28 90 50

طنب الكبرى/ الصغرى 35 29 90 55

أبو موسى 35 29 90 55