نهيان بن مبارك يشهد افتتاح مهرجان أبوظبي

برعاية سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسِّس لمهرجان أبوظبي، وتحت رعاية سموّ الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، افتتح مهرجان أبوظبي رسمياً دورته الثالثة والعشرين تحت شعار "حكمة الثقافة".

وقد شهد الأمسية الافتتاحية للمهرجان، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة، وسعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وسعادة الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الدورة تجسيداً لمبادئ وقيم عام الأسرة في دولة الإمارات، وتحتفي بمرور 30 عاماً على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، من خلال برنامج غني ومتنوع من العروض الموسيقية والفنية، يُبرز عمق المشهد الثقافي للدولة وطموحها الفني والتزامها الراسخ بالحوار الثقافي الدولي.

واستهلت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات موسم 2026، بقيادة المايسترو العالمي فرانسوا لوبيز فيرير، الحائز على جائزة السير جورج سولتي لقيادة الأوركسترا لعام 2024، وبمشاركة عازف البيانو ديفيد خريكولي.

وقدمت الأمسية الافتتاحية ثلاثة أعمال موسيقية جمعت بين الدراما والإيقاعات العاطفية الحالمة وثراء الألوان الفولكلورية وروائع الموسيقى الكلاسيكية. واستهل الحفل بافتتاحية "الفرسان الرشيقة" لفرانز فون سوبيه، بإيقاعاتها المتسارعة وألحانها الحماسية التي منحت الأمسية انطلاقة نابضة بالحيوية. وتلا ذلك "كونشيرتو البيانو رقم 2" لرخمانينوف، الذي قدمه عازف البيانو ديفيد خريكولي، الحائز على العديد من الجوائز الدولية، بأداء جمع بين الحس الغنائي المتدفق والبراعة التقنية اللافتة. واختتم البرنامج بالسيمفونية الثامنة لدفورجاك، بما تزخر به من ألحان دافئة وألوان فولكلورية ثرية، لتبلغ الأمسية ذروتها في ختام موسيقي مفعم بالتألق والانسجام.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: "تحتفي الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان أبوظبي، بوطننا دولة الإمارات العربية المتحدة، لما تتمتع به من صمود، وروح تعايش، ونور، والتزام بالسلام. ويُجسّدُ مهرجان أبوظبي هذا العام وكلّ عام، انتماءنا وولاءنا لأرضنا المباركة، أرض زايد، بلاد الخير".

وأضافت : "تنعقد دورة مهرجان أبوظبي الثالثة والعشرون تحت شعار حكمة الثقافة، فمنذ البدايات، اختارت دولتنا هذه الحكمة نهجاً ومساراً. فالثقافة تجمعنا، وتُظهر أننا، رغم اختلافاتنا، واحد، نعيشُ مصيرنا المشترك. هذا هو جوهر وطننا، وهذه رسالة مهرجان أبوظبي بأن تنضمُّوا إلينا لنحتفل بالإمارات، وبدعوتها لنا لبناء مستقبل جديد معاً، برابط إنسانيتنا المشتركة، وتعاطفنا، وروح التفاهم بيننا. ولنحتفلَ بأبوظبي، حيث يجتمع نخبة فناني العالم على مسارحنا".

ومن جهتها، قالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "يمثّل افتتاح الأوركسترا الوطنية لمهرجان أبوظبي محطة مهمة، نستقبلها باعتزاز كبير. فالأمر لا يقتصر على المشاركة في المهرجان، بل هو افتتاح للدورة الثالثة والعشرين من موعد ثقافي رسّخت مكانته مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على مدى ثلاثين عاماً من مسيرتها. ويجتمع موسيقيّونا في هذه الأمسية مع القائد الضيف فرانسوا لوبيز-فيرير والفنان ديفيد خريكولي، وهما من الأسماء العالمية البارزة، في لقاء يجمع نخبة من الموسيقيين ضمن أمسية تعكس الحضور العالمي للأوركسترا والطموح الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وستتواصل فعاليات مهرجان أبوظبي 2026 عقب الحفل الافتتاحي حتى 19 ديسمبر، من خلال برنامج متنوع يجمع فنانين وفرق عالمية ومواهب إماراتية، في عروض تقام في عدد من أبرز الوجهات والمعالم الثقافية في أبوظبي.

وتتضمن أبرز محطات البرنامج مشاركة المؤلف الموسيقي هانز زيمر، الحائز على جائزتي الأوسكار وغرامي، ومغني التينور الفرنسي بنجامين برنهايم، وفرقة الباليه الأمريكية، إلى جانب أوركسترا قطر الفلهارمونية التي تقدم أول حفل لها في دولة الإمارات، والعرض العربي الأول لرائعة المسرح الشعري الأدائي " الغرابيا". كما يشهد البرنامج عروضاً لـظافر يوسف وعدد من فناني الحفلات الموسيقية العالميين، إلى جانب موسيقيين إماراتيين من بينهم إلهام المرزوقي وفاطمة الهاشمي.

تبقى رعاية المواهب الإبداعية في صميم رسالة والتزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. وفي هذا الصدد، تتيح دورة مهرجان أبوظبي 2026 للفنانين الشباب والطلبة في دولة الإمارات فرصا هامة للتفاعل المباشر مع فنانين عالميين من خلال برامج تعليمية وتدريبية عملية تثري تجاربهم وتدعم تطوّرهم الفني.

ويقدّم المهرجان بينالي الأطفال، أول بينالي خارجي للأطفال في الشرق الأوسط، والذي تستضيفه حديقة أم الإمارات خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر. ويقام البينالي احتفاءً بعام الأسرة في دولة الإمارات، بالشراكة مع معرض سنغافورة الوطني وحديقة أم الإمارات وسلايل للضيافة. ويجمع المعرض تسعة فنانين إماراتيين وعالميين يقدمون أعمالاً فنية متنوعة تشمل النحت والمنسوجات والأعمال القائمة على الصوت والضوء، لتتحول الحديقة إلى مساحة تفاعلية تتيح للزوار من مختلف الأعمار استكشاف الفن عبر اللمس والصوت والحركة، إلى جانب جلسات عائلية وورش عمل وأنشطة تفاعلية.

ومن خلال أكاديمية مهرجان أبوظبي التي تم إطلاقها هذا العام، يستفيد الطلبة من مختلف أنحاء دولة الإمارات من برامج تدريبية مكثفة ودروس متقدمة وبروفات مفتوحة، إلى جانب فرص للتعلّم والتدريب على أيدي الفنانين العالميين المشاركين في المهرجان. وإلى جانب هذه البرامج، يتيح برنامج "المهرجان تحت الضوء" لطلبة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية حضور عروض حصرية مخصصة للشباب وبروفات فنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي.

كما يستضيف عازفو الآلات الوترية الشباب في أوركسترا مهرجان أبوظبي للشباب حفلا جماهيريا خاصا يوم 18 نوفمبر، يستعرضون خلاله تطورهم الفني وما اكتسبوه من مهارات في العزف الأوركسترالي.