مركز محمد بن راشد للفضاء يختتم مشاركته في الدورة 37 من المؤتمر الدولي للفضاء 2026

اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء مشاركته في الدورة السابعة والسبعين من المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر.

وشهد المؤتمر إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التقديم للمبادرة "فاي 3"، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة "الوصول إلى الفضاء للجميع"، كما أعلن المركز تجديد تعاونه مع مركز الدراسات الوطني للفضاء في فرنسا دعماً للمهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.