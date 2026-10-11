إشادة "سلوفاكية" بتطوير شرطة دبي للعمل الميداني بالابتكار والتعاون الدولي

سلّط الملازم أول شتيفان أنتاليتش، نائب قائد فصيل في وحدة الطوارئ المتحركة التابعة لمديرية شرطة براتيسلافا الإقليمية في الجمهورية السلوفاكية، الضوء على تجربة متكاملة خاضها ضمن الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) في دبي، مؤكداً أن البرنامج لم يقتصر على نقل المعرفة، بل أسهم في إعادة تشكيل نظرته لمستقبل العمل الشرطي.

وأوضح أنتاليتش أن دافعه للمشاركة في الدبلوم الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان، كان واضحاً منذ البداية، قائلاً إنه سعى إلى المشاركة في التعاون الشرطي الدولي، واكتساب معارف وخبرات جديدة، والتعرّف إلى عمل رجال الشرطة في دول أخرى، وهو ما وجده متحققاً في بيئة تعليمية وتدريبية متعددة الجنسيات.

تكاملية البرنامج

وأشار إلى أن قيمة البرنامج تكمن في تكامله، مؤكداً كم المعلومات التي استقاها من البرنامج والزملاء المشاركين، وتمكينهم من الاطلاع والانفتاح على التجارب والخبرات المختلفة ضمن البرنامج، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المحاضرات طرحت حلولاً مبتكرة للمشكلات وأساليب القيادة المتعددة، إلى جانب أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، والتي كانت من أبرز المحاور التي يمكنه توظيفها عملياً في الميدان.

جانب تكتيكي

وفي حديثه عن تجربة التعلم، قال: "كنت مهتماً جداً بالجانب الأكاديمي، لأنه قدّم لي الكثير من الأمور الجديدة والمثيرة للاهتمام"، مشيداً في الوقت نفسه بالجانب التكتيكي الذي شمل تدريبات على مكافحة الشغب، وحماية الشخصيات المهمة، والرماية، مضيفاً أن البرنامج الصحي أيضاً كان له أثر إيجابي للغاية لدى جميع المشاركين.

جاهزية ميدانية

وبيّن أنتاليتش أن طبيعة عمله في وحدة تدخل ميداني تجعل من الخبرات التي اكتسبها في الدبلوم ذات صلة مباشرة، موضحاً أن ذلك يرتبط بتنفيذ التدخلات الرسمية ضد المجرمين الخطرين، وهو ما يعزز من جاهزيته العملياتية. كما أشار إلى الأفق الواسع الذي تفتحه الابتكارات الحديثة أمام الأجهزة الشرطية، قائلاً: "هناك فرص كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فرص احترافية لحل المشكلات والوصول إلى حلول نوعية"، الأمر الذي يعكس إدراكه لأهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير الأداء الأمني.

أثر التعاون الدولي

وأعرب عن تطلعه إلى الاستفادة من هذه التجربة على مستوى مؤسسته، قائلاً: "آمل أن أتمكن من التقدم وإدخال حلول مبتكرة حيثما تكون هناك حاجة، بما يسهم في تحسين عمل مؤسستي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعاون الدولي هو الأساس في كشف الجرائم، وكذلك في إيجاد حلول مبتكرة للمستقبل، ولذلك يجب دعمه وتعزيزه.

تواصل عالمي

واختتم أنتاليتش حديثه بالتأكيد على الأثر الشامل للتجربة، قائلاً: "تعلمت في دبي العديد من الإجراءات والأساليب المفيدة، وعززت لياقتي البدنية، واختبرت مهاراتي العملية، لكن الأهم أنني وجدت عائلة جديدة من إخوتي وأخواتي ضباط الشرطة من مختلف أنحاء العالم"، في تجسيد واضح لنجاح شرطة دبي في بناء شبكة عالمية من القيادات الشرطية المستقبلية.