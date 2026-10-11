"طرق دبي" تدشن التشغيل التجريبي لنظام النقل المؤتمت "دبي جلايدوايز" في بلوواترز

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التشغيل التجريبي لنظام النقل المؤتمت "دبي جلايدوايز"، الذي يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية القيادة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على مسارات مخصصة، في خطوة جديدة ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة، وتبني تقنيات التنقل المستقبلية، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتوفير خيارات مرنة وفعالة لرحلات الميل الأول والأخير.

وشهد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور السيد مارك سيغر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "جلايدوايز" (Glydways)، والسيد بليك باربر، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للشركة، عرضاً عن النظام وآلية تشغيل المركبات ذاتية القيادة، واستعراض التقنيات المستخدمة في إدارة حركة المركبات ومراقبة العمليات التشغيلية، وأنظمة الاستشعار والسلامة والتحكم، كما اطلع معاليه على مركز التحكم وآلية إدارة العملية التشغيلية وانتقال المركبة على المسار المخصص، والمزايا التي يوفرها النظام في مجال النقل عند الطلب والربط المباشر بين نقاط الانطلاق والوصول.

بعد ذلك استقل معاليه مركبة "دبي جلايدوايز"، التي انطلقت على المسار المحدد في بلوواترز التابعة لدبي ريتيل تحت مظلة دبي القابضة، واستغرقت الرحلة خمس دقائق، وذلك إيذاناً ببدء التشغيل التجريبي لـ "دبي جلايدوايز"، الذي سيستمر لمدة أربعة أسابيع.

ويأتي التشغيل التجريبي امتداداً لاتفاقية التعاون، التي وقعتها الهيئة مع شركة "جلايدوايز"، لإطلاق أول برنامج لشبكة نقل مؤتمتة من هذا النوع في دبي، بما يدعم منظومة النقل الجماعي، ويوسع خيارات التنقل أمام السكان والزوار، ويعزز سهولة الوصول إلى محطات المترو ومراكز الجذب والمناطق الحيوية في الإمارة، كما يأتي تشغيل تجربة النظام في وجهة بلوواترز في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعتها الهيئة مع مجموعة دبي القابضة، للتعاون في تنفيذ التجربة وتهيئة البيئة اللازمة لإجراء الاختبارات الميدانية، وتوفير الدعم المرتبط بالبنية التحتية والمتطلبات التشغيلية، بما يسهم في تقييم الجوانب الفنية والتشغيلية للنظام ودراسة فرص التوسع والتشغيل المستقبلي.

منظومة نقل متكاملة

وقال معالي مطر الطاير: يمثل بدء التشغيل التجريبي لنظام جلايدوايز خطوة مهمة في مسيرة هيئة الطرق والمواصلات نحو تبني وتطوير أنظمة التنقل المستقبلية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، بتعزيز ريادة دبي العالمية في مجالات التنقل الذكي والمستدام، وتوظيف التقنيات المتقدمة في تطوير منظومة نقل متكاملة ومرنة، تدعم النمو الحضري والاقتصادي المتسارع، الذي تشهده الإمارة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار.

وأضاف معاليه: تحرص الهيئة على تحويل الابتكارات والتقنيات الواعدة في قطاع النقل إلى تطبيقات عملية، واختبارها وتقييمها في البيئة الحضرية لدبي، ويمثل التشغيل التجريبي مرحلة مهمة لتقييم الجوانب التشغيلية والتقنية للنظام، وقياس قدرته على توفير رحلة تنقل آمنة وسلسة وموثوقة، ودراسة فرص تكامله مع شبكة النقل الجماعي، خصوصاً في رحلات الميل الأول والأخير.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تواصل تعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات التنقل الحديثة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات والحلول المبتكرة في تطوير منظومة النقل، بما يرسخ مكانة دبي منصة عالمية لتطوير واختبار وتطبيق تقنيات التنقل المستقبلية، ويوفر نماذج مبتكرة تتسم بالمرونة وقابلية التوسع وفقاً لاحتياجات النمو والتطور العمراني في الإمارة.

التشغيل التجريبي

وتركز مرحلة التشغيل التجريبي على تقييم أداء المركبات والأنظمة التقنية المرتبطة بها في بيئة تشغيلية، والتحقق من جاهزية أنظمة القيادة الذاتية والاستشعار والاتصال والتحكم، ومستويات السلامة والاعتمادية، إلى جانب تقييم تجربة المستخدم، وقياس المؤشرات التشغيلية المرتبطة بزمن الرحلة وسهولة الاستخدام وإدارة حركة المركبات على المسار، بما يوفر بيانات ومؤشرات تسهم في تقييم فرص التوسع المستقبلي للنظام.

ويعتمد نظام "جلايدوايز" على مركبات كهربائية ذاتية القيادة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل بصورة مستقلة عن حركة المرور على مسارات مخصصة وضيقة، باستخدام هياكل إرشادية خفيفة يمكن تنفيذها على مستوى الأرض أو بصورة مرتفعة، بما يسهم في تعزيز مرونة تنفيذ الشبكة، ويدعم تكاملها مع البنية التحتية وشبكات النقل القائمة.

خدمة عند الطلب

ويوفر النظام نموذجاً مبتكراً للتنقل الحضري، يعتمد على خدمة المركبات عند الطلب على مدار الساعة، ويتيح للركاب الانتقال مباشرة من نقطة إلى أخرى، ويوفر أزمنة رحلات سريعة ورحلة تنقل مرنة، إلى جانب إمكانية تخصيص أنظمة التحكم في المناخ ووسائط الترفيه داخل المركبات.

ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات بفاصل زمني يصل إلى أقل من ثانية واحدة، وتتراوح سعة المركبة بين أربعة وستة ركاب، وتصل سرعتها التشغيلية إلى 50 كيلومتراً في الساعة، ويصل مداها التشغيلي إلى 250 كيلومتراً للشحنة الكهربائية الواحدة للبطارية، وزُوِّدَت المركبات بمجموعة متقدمة من تقنيات الاستشعار، تشمل 20 جهاز "ليدار" عالي الدقة، إلى جانب الرادارات والكاميرات عالية الدقة، التي تعمل بصورة متكاملة مع أنظمة القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي لرصد البيئة التشغيلية المحيطة بالمركبة وإدارة حركتها بكفاءة عالية.

قدرة تشغيلية

ويتميز النظام بقدرة تشغيلية عالية تتيح نقل أكثر من 20 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب مرونة تصميم المسارات وقابليتها للتوسع وفق حجم الطلب واحتياجات المناطق الحضرية، وهو ما يوفر نموذجاً جديداً للنقل يجمع بين مرونة المركبات الصغيرة والقدرة الاستيعابية العالية لشبكات النقل الجماعي.

كما يتميز النظام بكفاءة استثمارية عالية، حيث تصل نسبة خفض التكاليف الرأسمالية إلى 90%، والتكاليف التشغيلية إلى 70% مقارنة بوسائل النقل المشابهة، بما يعزز فرص تطبيق الحلول المبتكرة في مشاريع النقل المستدام، ويدعم تطوير شبكات قابلة للتوسع والتنفيذ، وفق احتياجات التنقل في المناطق المختلفة.

وتعمل الهيئة على تنفيذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في مجالات المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات في تطوير وتشغيل أنظمة النقل المستقبلية.

الميل الأول والأخير

ويشكل توفير حلول فعالة لرحلات الميل الأول والأخير محوراً رئيساً في مشروع "دبي جلايدوايز"، حيث تتيح طبيعة النظام ومساراته المخصصة ربط محطات النقل الجماعي بالوجهات السكنية والتجارية والسياحية ومراكز الجذب، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من شبكة النقل الجماعي، وتوفير رحلة متكاملة وسلسة من نقطة الانطلاق إلى الوجهة النهائية.

وتشمل الخطط المرتبطة بالمشروع دراسة مجموعة من المسارات التي تربط محطات مترو دبي بعدد من المناطق الحيوية، ومن بينها مسار بطول 2.8 كيلومتر يربط محطة مترو دهانات ناشونال بوجهة بلوواترز، إضافة إلى مسارات تخدم قرية جميرا، ومنطقة فستيفال سيتي، ومنطقة الخليج التجاري ومدينة محمد بن راشد، بما يعزز التكامل مع شبكة مترو دبي ويرفع مستوى سهولة الوصول إلى الوجهات المختلفة.

شراكة استراتيجية

من جانبه، قال السيد مارك سيغر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة جلايدوايز: يمثل بدء التشغيل التجريبي في دبي محطة مهمة في تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات، وخطوة متقدمة لإظهار الإمكانات التي توفرها شبكات النقل المؤتمتة في تلبية احتياجات المدن الحديثة، وتقديم خدمات تنقل مرنة وبقدرة تشغيلية عالية عند الطلب.

وأضاف: تتمتع دبي ببيئة متقدمة لتطوير واختبار حلول التنقل المستقبلية، ونتطلع من خلال تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات إلى الاستفادة من نتائج التشغيل التجريبي في تقييم أداء النظام وتطوير حلوله، بما يدعم تطلعات دبي لتوفير رحلة تنقل ذكية وسلسة ومستدامة.

حلول قابلة للتوسع

ويعتمد نموذج "دبي جلايدوايز" على شبكة نقل مؤتمتة عالية السعة، تستخدم مركبات كهربائية ذاتية القيادة على مسارات مخصصة، وتوفر رحلات مباشرة للركاب، مع إمكانية توسيع الشبكة وفق احتياجات المناطق وحجم الطلب على التنقل، بما يعزز مرونة تخطيط وتنفيذ حلول النقل في البيئات الحضرية.

وتأسست شركة "جلايدوايز" عام 2016، وتتخصص في تطوير شبكات النقل المؤتمتة باستخدام المركبات الكهربائية ذاتية القيادة، وتقدم أنظمة قابلة للتوسع وسريعة التنفيذ لخدمة احتياجات التنقل في المدن والمجتمعات، وتوفير حلول تعزز سهولة الوصول والترابط بين مختلف وسائل النقل.