سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بسباق وتحدي صير بونعير

كرّم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، الفائزين بالنسخة الثانية من سباق صير بونعير للمحامل الشراعية 2026، وتحدي صير بونعير لموظفي حكومة الشارقة في نسخته الأولى، وذلك على شاطئ الحيرة.



ونال المركز الأول في سباق صير بونعير للمحامل الشراعية المحلية 60 قدماً المحمل «زلزال» للنوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي، وحصل على المركز الثاني المحمل «حشيم» للنوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي، بينما ذهب المركز الثالث إلى المحمل «ألطف» للنوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي.

كما فاز بالمركز الأول في تحدي صير بونعير لموظفي حكومة الشارقة فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وحصد المركز الثاني فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، بينما جاء المركز الثالث من نصيب فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني.



كما كرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والشركاء، مثمّناً دورهم في إنجاح المنافسات، مقدماً لهم الدروع التذكارية.

وشارك في النسخة الثانية من سباق صير بونعير للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، 71 محملاً شراعياً وأكثر من 1000 بحّار ونوخذة، ووصلت جوائزه إلى 3 ملايين درهم، وشارك في تحدي صير بونعير مجموعة من الفرق الرياضية للدوائر والهيئات في حكومة الشارقة، وبلغت جوائزه 70 ألف درهم.



نظم السباقان هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ممثلة بقناة الشارقة الرياضية بالتعاون مع نادي الشارقة للرياضات البحرية، في إطار برنامج متكامل يجمع بين الرياضة والتراث والتفاعل المجتمعي، ويعزّز حضور الرياضات البحرية التراثية وسط كل الفئات المجتمعية.



منافسات

وتابع سمو نائب حاكم الشارقة جانباً من سباق صير بونعير للمحامل الشراعية، ومجموعة من منافسات تحدي صير بونعير، حيث أظهرت المنافسات التي جاءت حماسية بين الفرق المتنافسة والمشاركين، الارتباط الوثيق بالرياضات البحرية ودور المهرجان في دعمها وتشجيع الشباب على ممارستها ضمن برامج الحفاظ على الحياة البيئية والطبيعية.