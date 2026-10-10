"محمد بن راشد للإسكان" تحتفي باليوم العالمي للإسكان

تحتفي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان باليوم العالمي للإسكان من خلال منصة تفاعلية في دبي فستيفال سيتي مول تستقبل المتعاملين وأفراد المجتمع حتى 11 أكتوبر الجاري للتعريف بخدماتها ومبادراتها .

وأكدت المؤسسة، أن هذه المناسبة تسلط الضوء على أهمية السكن في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة وتجدد التزامها بتطوير منظومة إسكانية متكاملة تواكب احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية وتوفر لهم تجربة أكثر سهولة وكفاءة واستدامة.

ويشارك "دبي الإسلامي" بركن خاص ضمن المنصة يستعرض من خلاله الخدمات والحلول المشتركة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بما يتيح للمتعاملين التعرف إلى الخيارات المتاحة والحصول على إجابات عن استفساراتهم ذات الصلة.

كما تتضمن المنصة مسابقات وأنشطة تفاعلية .

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المؤسسة لتعزيز حضورها المجتمعي .