الإمارات تستضيف 700 قائد عالمي في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية

تنطلق الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، وتستضيفها دولة الإمارات، في مدينة جميرا بدبي، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الحالي، بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 90 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، إلى جانب ممثلي قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تحدياتها وفرصها، لابتكار حلول ترسم ملامح مستقبل التنمية والاقتصاد، والتكنولوجيا، والمجتمع، والاستدامة، وتسهم مخرجاتها في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2027".

وتتضمن الاجتماعات أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً، إلى جانب مختبرات للفرص المستقبلية وتجارب متخصصة، تركز على ستة محاور إستراتيجية تشمل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية؛ العلوم والاكتشاف والابتكار؛ الاقتصاد؛ الجغرافيا السياسية والأمن والتجارة؛ القيادة وازدهار الإنسان؛ والمناخ والطبيعة والاستدامة.

وتجمع الاجتماعات نخبة من القيادات الحكومية وصناع القرار ورؤساء الشركات والخبراء والمفكرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والحكومات، وتطوير رؤى وحلول استباقية تعزز الجاهزية للتحولات وتمكّن الدول والمؤسسات من التعامل معها بكفاءة وتحويل التحديات الناشئة إلى فرص للنمو والابتكار والتنمية.

وتأتي الاجتماعات امتداداً لشراكة متواصلة لأكثر من 17 عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أسهمت في تعزيز الحوار الدولي حول القضايا المستقبلية، واستشراف التحولات وصناعة أجنداتها، وإيصال الرؤى والخبرات الإماراتية إلى منصات الحوار العالمي، بما في ذلك الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتعكس الاجتماعات نهجاً يقوم على الانتقال من استشراف التحولات إلى استباقها، ومن تعزيز الجاهزية لها إلى تطوير حلول وفرص تستفيد منها الحكومات والمؤسسات والمجتمعات، بما يدعم بناء نماذج أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، أن الاجتماعات تجسد امتداداً لشراكة راسخة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أسهمت على مدى أكثر من 17 عاماً في تعزيز الحوار الدولي واستشراف التحولات وصناعة أجندة المستقبل، وتشكل مخرجاتها إضافة نوعية في بناء أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال معاليه إن الاجتماعات تمثل منصة عالمية تجمع القيادات والخبرات من مختلف القطاعات لتبادل الرؤى وتطوير حلول استباقية تمكّن الدول والحكومات والمؤسسات من تعزيز الجاهزية للتحولات المتسارعة، مؤكداً أهمية الانتقال من الاستجابة للتحولات إلى استباقها، عبر تطوير نماذج أكثر ابتكاراً في صنع القرار، وبناء حكومات أكثر مرونة واقتصادات أكثر تنافسية ومجتمعات أكثر جاهزية للتحولات.

وأضاف معالي القرقاوي أن هذا الحوار القيادي العالمي سيركز على مجموعة من التحولات والقضايا المؤثرة في مستقبل العالم، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والعلوم والابتكار، والاقتصاد، والقيادة، والمناخ والاستدامة، بما يتيح للقيادات المشاركة تبادل الخبرات وبناء رؤى مشتركة حول مسارات المستقبل.

وأشار معاليه إلى أن مخرجات الاجتماعات ستسهم في تطوير رؤى جديدة لمسارات المستقبل، وتمنح القيادات المشاركة أدوات ومنظورات تساعدها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وتحويل التحديات الناشئة إلى فرص للنمو والابتكار والتنمية.

من جهته، أكد ألويس زوينجي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، أن الاجتماعات ستسهم في تعزيز الأفكار العملية والشراكات الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر مرونة وقدرة على الصمود للجميع، مشيداً بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات في تنظيم الاجتماعات والمنصات الدولية المتخصصة الهادفة لتعزيز مسيرة بناء المستقبل.

وقال ألويس زوينجي: سيجمع الاجتماع السنوي لقيادات المستقبل العالمية بين القادة الواعدين ونظرائهم من ذوي الخبرة والمكانة، وذلك لبحث التحديات والفرص التي ستشكل ملامح العقود المقبلة، في منصة عالمية شاملة تجمع من بين القادة عبر مختلف القطاعات والمناطق والأجيال.

وتستكشف الجلسات والحوارات التفاعلية أثر التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والمجتمع، وما تفرضه من فرص وتحديات على نماذج التنمية والقدرات البشرية والأمن العالمي والاستدامة، مع التركيز على تطوير رؤى وسياسات أكثر استباقية وقدرة على مواكبة التحولات المقبلة، كما توفر مختبرات للفرص المستقبلية تتيح للمشاركين الانتقال من الحوار إلى تطوير حلول عملية، واختبار أفكار ونماذج جديدة للتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يعزز القدرة على الاستعداد للتحولات واغتنام الفرص التي تتيحها.

وتستقطب الاجتماعات قيادات حكومية ورؤساء شركات ومؤسسات دولية وخبراء وأكاديميين ومفكرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بما في ذلك القادة العالميون الشباب، وصناع التغيير العالميون، والمبتكرون الاجتماعيون.

ويعكس تنظيم الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي المكانة العالمية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الدولي ومنصة رائدة لاستشراف المستقبل وصناعة الفرص، ويمثل امتداداً لسجل حافل في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى والمبادرات النوعية التي تجمع الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية حول أجندات مشتركة للتنمية المستدامة والابتكار، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تمكين الإنسان وتطوير القيادات المستقبلية وتعزيز جاهزية المجتمعات لمواجهة التحولات العالمية المتسارعة.