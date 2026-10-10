مكتوم بن محمد: الثقة العالمية في دبي صنعتها رؤى طموحة وقرارات اقتصادية جريئة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الثقة العالمية في دبي صنعتها رؤى طموحة وقرارات اقتصادية جريئة، وعقليات مالية تنظر إلى الحاضر بعين المستقبل، وبها أصبحت دبي مقراً إقليمياً لأهم المؤسسات المالية العالمية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الثقة العالمية في دبي صنعتها رؤى طموحة وقرارات اقتصادية جريئة، وعقليات مالية تنظر إلى الحاضر بعين المستقبل، وبها أصبحت دبي مقراً إقليمياً لأهم المؤسسات المالية العالمية".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "التقيت نيكولا نامياس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «BPCE»، إحدى أهم المجموعات المصرفية الفرنسية، واستعرضنا فرص تعزيز التعاون في المجالات المصرفية والاستثمارية والمالية".

وأكد سموه : "في عالمٍ تتغير فيه مراكز الثقل الاقتصادي، تواصل دبي ريادتها الاقتصادية كوجهة لصناعة الفرص، وحاضنة لأهم الشراكات المالية، ومركزٍ يحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي ويقود مستقبله".